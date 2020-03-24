إصابات كورونا في العراق ترتفع إلى 316.. الصحة تعلن 50 حالة جديدة موزعة على 9 محافظات

2020/03/24 | 16:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق إلى 316 إصابة، بعد تسجيل 5 حالات جديدة موزعة على 9 محافظات، فيما بلغت حالات الشفاء 75، والوفيات 27.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “اكدت مختبرات الوزارة تشخيص ٥٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق […]

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