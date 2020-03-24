وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 50 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/24 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تشخيص 50 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”مختبرات الوزارة أكدت تشخيص ٥٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق وكالتالي:- – بغداد الرصافة: ٢ – بغداد مدينة الطب: ١ – البصرة: ١١ – نينوى: ٤ – كربلاء: ٣ […]

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