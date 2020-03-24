العراق يسجل 50 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/24 | 17:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الثلاثاء 24 آذار/مارس، عن تشخيص 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 4 وفيات جديدة، إضافة إلى 13 حالة شفاء، فيما أكد وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي العزم على إجراء مسح ميداني وحسب الخريطة الوبائية لكل محافظة.

الصحة: مجموع الإصابات المشخصة في العراق ارتفع إلى 316، ومجموع الوفيات بلغ 27

قال بيان للوزارة، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مختبرات الوزارة أكدت تشخيص 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، 2 في الرصافة وواحدة في مدينة الطب، و11 في البصرة و4 في نينوى، و3 في كربلاء، وواحدة في ديالى و13 في النجف و8 في السليمانية و6 في أربيل وواحدة في دهوك".

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أوضح البيان أنه "تم تسجيل 4 وفيات جديدة (2 في كربلاء وواحدة في نينوى والرابعة في السليمانية)"، لافتًا إلى "تسجيل 13 حالة شفاء جديدة (9 في السليمانية وحالة واحدة في الكرخ والبصرة وحالتين في النجف)".

وأشار البيان إلى أن "مجموع الإصابات المشخصة في العراق ارتفع إلى 316، ومجموع الوفيات بلغ 27، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 75".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة على "الالتزام باوامر لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ وتطبيق توجيهات الوزارة للوقاية الشخصية والمجتمعية، مشددة على "محاسبة المخالفين من قبل الجهات المعنية".

من جانبه قال رئيس لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، إن "أسباب ارتفاع معدل الوفيات في العراق ناتج عن وصول أغلب الحالات المرضية إلى مراحل متقدمة في المرض".

وأضاف علاوي في بيان له، تابعه "ألترا عراق"، أنه "لوحظ وجود تحسن في الالتزام بتنفيذ الحظر ومنع تنقل الأفراد والمركبات في أغلب المناطق"، موضحًا أن "أغلب الحالات المرضية المشخصة لوباء كورونا المستجد في المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن، وهذا يقتضي زيادة التعاون والالتزام من قبل أهلنا في تلك المناطق بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الدوائر والمؤسسات المعنية".

وزير الصحة: أسباب ارتفاع معدل الوفيات في العراق ناتج عن وصول أغلب الحالات المرضية إلى مراحل متقدمة في المرض

وتابع علاوي "هناك جهود مستمرة لتقديم مساعدات غذائية وإنسانية إلى العديد من العوائل المتعففة والفقيرة المعتمدة على الدخل اليومي وندعو إلى تكثيف تلك الجهود من قبل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني".

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والنجف تسجل أعلى معدل منذ ظهور "كورونا"

ودعا وزير الصحة الجميع إلى "مراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور بالأعراض المرضية أو الاتصال على أرقام الخط المباشر لخدمات الاستشارة المجانية على الرقم 123".

لفت وزير الصحة إلى أن "إجراءات الحجر الطبي لملامسي المرضى هي لغرض حمايتكم والمجتمع من انتشار الوباء، والمرجو من المواطنين التعاون مع المؤسسات الصحية خدمة للصالح العام"، منوهًا إلى أنه "سيتم تشكيل لجان خاصة في دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لضمان تحقيق التكامل والتعاون الفاعل خدمة لأهلنا وبلدنا من أجل زيادة تنظيم حملات التعفير وتوزيع المساعدات الطبية والإنسانية من قبل المواطنين والفرق والمؤسسات التطوعية".

وتابع علاوي أنه "استنادًا إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد ستقوم فرقنا المسحية بأجراء مسح ميداني وحسب الخريطة الوبائية لكل محافظة".

وتقدم علاوي بـ"الشكر والتقدير للمرجعيات والأوقاف الدينية والقيادات الاجتماعية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الصحي الخاص والنقابات المختلفة والشخصيات العامة من الذين ساهموا في دعم جهود وزارة الصحة والبيئة في سعيها لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق ومنع انتشارها متمنيًا تواصل الدعم للجهود الحكومية لاحتواء الإصابات وحماية البلاد.

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