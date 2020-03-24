فاروق سلوم - مقهى بيكادللي النص والمكان - عن مقهى الدلفين

2020/03/24 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم كانت بغداد مقهى المصادفة الدائمة .مدينة الوجوه الحضرية الجوّالة ، وهي تحمل سمات التطلّع والبحث عبرمسافات المدينة وشوارعها ومقاهيها .كانت مقهى بيكاديللي الصغيرة مثل عاشقة تنتظر ، تجلس في منتصف شارع الرشيد كمحطّة مواعيد .وبالرغم من ان موقعها يقابل ستوديو بابل للتصوير اقدم ستوديوهات المدينة ، مايجعلها في متناول الجميع ، الاّ انها بقيت وحيدة وانطوائية ، تحاول ان تنآى بنفسها وبخصوصيتها عن م......

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