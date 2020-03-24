عائشة التاج - هل يفكك الفيروس المنظومات البشرية فوق كوكب الأرض ؟

2020/03/24 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_التاج الفيروس وخلخلة منظومات كوكب الأرض البشرية.يعيش كوكب الأرض برمته حدثا اسثنائيا لم تتوقعه أعتى ترسانات الاستخبار بكل تجهيزاتها التكنولوجية المبهرة وبطواقمها البشرية ذوي المهارات البطولية المثيرة للدهشة أحيانا كما تصورهم لنا هوليود وربيبتها .من كان يتوقع ان فيروسا صغيرا جدا سيقهر البشرية برمتها ولو لمدة محدودة ؟من كان يتوقع أن تتفكك الاتحادات والتكتلات الكبرى بهذا الشكل، كي تنكمش ك......

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