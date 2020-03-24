وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [ 31]- خلاصات

2020/03/24 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (42)عندما يكون الإله أعور*..نحن لا نتذكر الماضي لجماله، بل لبشاعة حاضرنا- علي الوردي (1) ملامح نقدية للمجتمع المحمّدي الطاهر..ملامح المجتمع المحمّدي تكشفت في النصوص المكيّة، في ترسيخ قواعد الاستبداد النظري والفكري العام، في النظر للآخرين.القرآن المفكك والمشوش والمرتبك، المزيف للأفكار والعقائد والتواريخ والشخصيّات، إنما هو كتاب يحتكر الحقيقة، ويقهر الناس عليها، ويدين مباشر......

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