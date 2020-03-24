صحة النجف توجه رسالة إلى أهالي المحافظة بعد تسجيل 13 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/03/24 | 17:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجهت دائرة الصحة في النجف، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى أهالي المحافظة، وذلك على خلفية تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.وقال مدير الصحة النجف، رضوان الكندي، على صفحته بموقع “فيسبوك”، في رسالة لأهالي المحافظة: “ربما يتفاجأ الكثيرون منكم ان محافظتنا سجلت هذا اليوم عددا مرتفعا نسبيا من الاصابات […]

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