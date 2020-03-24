صفاء هادي يعلق على الملاعب الروسية

2020/03/24 | 17:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]علق نجم المنتخب الوطني ونادي كريليا سوفيتوف الروسي، صفاء هادي، على الملاعب الروسية.

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