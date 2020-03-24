نائب يدعو الحكومة لانهاء الفوضى واعتماد المستشفى العسكري للحظر الصحي بعد استكماله

2020/03/24 | 17:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا النائب عن كتلة تيار الحكمة النيابية، علي البديري، خلية الازمة الحكومية المشكلة لاحتواء وباء كورونا الى توفير مبالغ عاجلة لاستكمال المستشفى العسكري وسط بغداد واستغلاله للحجر الصحي، بدل حالة التخبط في هذا المجال.

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