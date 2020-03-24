خلية الأزمة: إصابات كورونا في النجف مصدرها ثلاث دول

2020/03/24 | 17:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف، يوم الثلاثاء، توضيحا بشأن الإصابات الـ13 الجديدة بفيروس كورونا.وذكر بيان للخلية ورد لـشفق نيوز، أن "6 حالات من بين الحالات الـ13 كانت لعائلة واحدة ملامسة لشخص تم تسجيل إصابته بوقتٍ سابق وكان قادم من سوريا"، موضحا أن "3 حالات كانت لعائلة شخص مصاب سابقًا قادم من ايران".وأشار إلى أن "حالة واحدة كانت لعائلة شخص مشخصة سابقًا قادم من تركيا، وأن حالتين مشخصتين قادمتين من إيران".ولفت البيان إلى أن "معدل الإصابات لم يرتفع عن المعدل المعروف والإصابات كانت متوقعة لأنها ملامسة لأشخاص قد تم تشخصيهم في وقتٍ سابق"، مبينا أن "مختبر الصحة العامة في النجف شخص الحالات المصابة من بين 61 حالة مشكوك بها".وكان محافظ النجف لؤي الياسري أعلن في وقت سابق عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مبينا أنهم-مصابون- جلبوا الفيروس من سوريا، فيما حذر بالقول "قد نرى الموتى بالشوارع".

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