المركزي يوضح حقيقة سحب البنك الدولي دعمه للعراق

2020/03/24 | 17:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، أنباء أفادت بسحب البنك الدولي دعمه للعراق وتوقفه عن تقديم المساعدة.

وقال مدير المكتب الإعلامي للبنك أيسر جبار، في تغريدة له، اطلعت عليه شفق نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام المحلية تناولت خبر مفاده اعتذار البنك الدولي عن مساعدة العراق" وهذا غير صحيح".

وأضاف جبار أن "هنالك اتفاقيات طويلة الأمد مع البنك الدولي واجتماعات مستمرة معهم"، مؤكدا أنه "لا يمكن للبنك الدولي مغادرة العراق لانه من الدول ذات البيئة المالية المتجددة".

وكانت وسائل إعلام قد نقلت خبراً عن مسؤول رفيع بأن البنك الدولي أبلغ العراق عدم استعداده لمناقشة أي قرض جديد لبغداد بالوضع الراهن للبلاد.

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