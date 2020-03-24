وفاة في الصين بفيروس “جديد” يشعل المخاوف

2020/03/24 | 17:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار وفاة مواطن صيني بـ”فيروس هنتا” المخاوف من انتشار وباء جديد على غرار وباء فيروس كورونا، الذي حصد إلى الآن أرواح عشرات الآلاف من البشر في العالم.وذكر موقع “غلوبال تايمز” الإخباري الصيني في خبره، الثلاثاء، أنّ الشخص المصاب بفيروس هنتا، الذي ينتقل للبشر من القوارض، فقد حياته في حافلة أثناء […]

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