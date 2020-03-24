2020/03/24 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باحث أحياء مجهرية عراقي: لاتنقصنا الخبرات الوطنية لإيجاد عقار لفايروس كورونا إذا توفّرت المختبرات الزمان – ورقاء الخزاعي الموت يطرق الأبواب، الفايروس اللعين ” كورونا ” يدور في الأزقة والطرقات، يحصد الأرواح دون رحمة، تحذيرات مرعبة تملأ الأفاق: الكارثة بأنتظاركم، اذا ما أستمر الحال على هذا المنوال، تواضع في الامكانيات الحكومية، وتمرد […]

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