2020/03/24 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيسي ودرجال وسعيد يوجهون رسالة بشأن كورونا بغداد – ساري تحسين وجه كل من البطل العراقي السابق المصارع عدنان القيسي ونجما المنتخب العراقي السابقين حسين سعيد وعدنان درجال ، رسالة الى العراقيين بشأن حظر التجوال وتفشي فايروس كورونا.وقال القيسي تحية وحب من ابن العراق البار ،اهلي واحبائي من الشعب العراقي في هذه الضروف التي […]

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