2020/03/24 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباراة أتلانتا وفالنسيا تتسبب بوفاة 500 شخص بالفايروس القاتل روما – وكالات ذكر تقرير لصحيفة “Corriere dello Sport” الإيطالية، أن مباراة أتلانتا الإيطالي وضيفه فالنسيا الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هي السبب بتفشي فيروس كورونا في إيطاليا.ونشرت الصحيفة الإيطالية تصريحات الطبيب فابيانو دي ماركو مدير أمراض الرئة بمستشفى بابا […]

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