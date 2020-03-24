2020/03/24 | 17:48 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: الاستقطاعات من الرواتب ستكون لمدة شهرين فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الاستقطاعات من الرواتب ستكون لمدة شهرين فقط) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الاستقطاعات من الرواتب ستكون لمدة شهرين فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).