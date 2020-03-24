خلية الازمة في المثنى تضع آلية جديدة لصرف رواتب الشهر الحالي

2020/03/24 | 17:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى قررت خلية الأزمة في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، دفع الراتب للشهر الحالي عن طريق أقسام الحسابات في الدوائر مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم التجمع في مكان واحد.وقال الناطق باسم الخلية محمد حاجم في بيان تلقت “العهد نيوز” ، إن “هذا القرار تم اتخاذه للحفاظ على سلامة الموظفين وعوائلهم من […]

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