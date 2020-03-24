2020/03/24 | 18:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيطاليا.. مسؤول يفجر "مفاجأة" بشأن تفشي كورونا في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 18:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا.. مسؤول يفجر "مفاجأة" بشأن تفشي كورونا في البلاد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا.. مسؤول يفجر "مفاجأة" بشأن تفشي كورونا في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).