نائب عن صادقون يتبرّع براتبه البرلماني لدعم المحتاجين والمتعففين

2020/03/24 | 18:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد النائب عن كتلة صادقون، سعد الخزعلي، اليوم الثلاثاء، تبرعه براتب النيابي لمدة شهرين لدعم العوائل المحتاجة المتعففة.وقال الخزعلي في بيان مقتضب تلقته “العهد نيوز” إن “نواب كتلة الصادقون بدأوا بتنفيذ مبادرة الشيخ الخزعلي بتوزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين، مؤكدًا، اتبرع براتبي لمدة شهرين للمحتاجين وانطلاقا من مبادرة الشيخ الخزعلي”.وأضاف، […]

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