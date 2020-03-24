الـ600 طالب عراقي طردوا من إيران، من هم؟

2020/03/24 | 18:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبر وإعرابه

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