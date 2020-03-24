اتحاد الكرة يطلق مبادرة لمكافحة كورونا من العراق

2020/03/24 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اطلاق مبادرة لمعالجة انتشار فيروس كورونا.وذكر الاتحاد في بيان تلقت “العهد نيوز” انه “كما تعلمون، أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) عن مرض فيروس كورونا، في 16 اذار/ مارس 2020 ، كتب رئيس FIFAرسالة إلى 211 اتحادًا عضوًا ، قال فيها إنه يجب علينا الآن […]

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