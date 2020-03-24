بعد تسجيل 13 إصابة جديدة.. محافظ النجف “غاضب”: المصابون قادمون من هذه الدول.. أقبل أياديكم إلزموا منازلكم!

2020/03/24 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدا محافظ النجف لؤي الياسري غاضبًا من الأشخاص المتهاونين مع قرارات مواجهة أزمة كورونا، وذلك بعد تسجيل 13 إصابة جديدة.وقال الياسري في تسجيل مصور رصدته “يس عراق”، إن “المصابين عراقيين قادمين من سوريا ومن تركيا ومن إيران”، فيما شدد على ضرورة التزام المنزل والتعاون مع الجهات الصحية والأمنية في المحافظة”.

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