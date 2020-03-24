2020/03/24 | 18:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة بغداد: التدريب عن بعد تعد خطوة هي الأولى من نوعها بتزويد اللاعبين بمنهاج أسبوعي مع الرسوم التوضيحية عبر كروب خاص بالفريق

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