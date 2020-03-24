2020/03/24 | 18:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلة خونده البغدادية – طارق حرب هي عائلة بغداديه منذ أربعة قرون ومنذ أن شاركت مع السلطان العثماني مراد الرابع في فتح بغداد سنة 1638 بمشاركة جدهم الاول معروف العبادي وتقديراً لدورهم منحته الدوله العثمانيه لقب خونده أي العالم من العلم والى التاجر المعروف محمود خونده الذي أنتقل من محلة قنبر علي […]

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