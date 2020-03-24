2020/03/24 | 18:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من نتائج تحليل الخزعة – عادل سعد هل استوقفكم توضيح الامام علي بن ابي طالب (من اهداك عيوبك اعانك على نفسك) ؟ هل توقفتم عند شكوى دستوفسكي في رسالة الى اخيه (انني اشعر بالحزن ، لاني لا اجد لدي ما اخدم به الناس) ، اين نحن الان من توصية شاعر الهند الكبير( […]

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