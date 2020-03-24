2020/03/24 | 18:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعد كل الطرق ..تؤدي إلى روما – كاظم المقدادي اغرب ..ما واجهني في هذه الايام ، وانا انجز كتابي الاخير ( جدل الاتصال/ استقراء الزمن الحقيقي ) اجد ان هذا الاتصال والتواصل بين القارات الخمس يواجه هزة عنيفة غير مسبوقة في تاريخ الانسانية / انه انقطاع اجتماعي ..[…]

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