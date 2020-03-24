شاهد: بعد تصاعد الإصابات.. ممرض “ينهار” أمام الكاميرا ويوجه “رسالة ممزوجة بالبكاء” إلى العراقيين

2020/03/24 | 18:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في مشهد تقشعر له الأبدان، وجه ممرض طبي رسالة إلى العراقيين وهو “منهار بالبكاء”، مطالبًا بالتزام الحجر المنزلي منعاً لتصاعد أعداد الإصابات.وأظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، أحد الكوادر الطبية في محافظة المثنى، وهو منهار بالبكاء ويترجى المواطنين بالتزام الحجر المنزلي، مبديًا استعداد الفرق الطبية لإيصال كافة الاحتياجات إلى المنازل مقابل […]

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