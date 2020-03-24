خلية الازمة النيابية تصدر 5 قرارات بشان فيروس كورونا

2020/03/24 | 18:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدرت خلية الازمة النيابية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، 5 قرارات عاجلة لمواجهة وباء كورونا المستجد في العراق.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “اللجنة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا ومتابعة عمل لجنة الامر الديواني 55، عقدت اليوم الثلاثاء 24 […]

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