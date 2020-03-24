كربلاء تعلن تمديد للمرة الثالثة  حظر التجوال حتى الأول من نيسان

2020/03/24 | 19:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..اعلن رئيس خلية الازمة المركزية لمكافحة فايروس كورونا نصيف الخطابي ، إن “الخلية قررت تمديد حظر التجوال للمرة الثالثة حتى الاول من نيسان العام الحالي .وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة )اليوم الثلاثاء ، إن “الخلية اكدت خلال اجتماع لها ، ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لقرار الحظر […]

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