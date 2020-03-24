العراق يعلن عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/03/24 | 19:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء ، إن “مختبرات الوزارة اكدت تشخيص ٥٠ اصابة جديدةبفيروس كورونا المستجد في العراق، بينها حالتان في الرصافة وواحدة في مدينة الطب و11 في البصرة“.وأضاف البيان أن “تم تسجيل اربع حالات في […]

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