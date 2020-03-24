هل اعتذر البنك الدولي عن مساعدة العراق.. مستشار عبدالمهدي يجيب

2020/03/24 | 19:02 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الثلاثاء، حقيقة اعتذار البنك ا...

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