ذي قار تستثني فرق صيانة شركات الاتصالات من حظر التجوال

2020/03/24 | 19:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه محافظ ذي قار، ابا ذر عمر العمر، اليوم الثلاثاء، جميع المؤسسات الامنية في المحافظة بتقديم المساعدة لفرق الصيانة العاملة في شركات الاتصالات والانترنت.وقال العُمر في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تلقى خطابا من هيئة الاعلام والاتصالات في المنطقة الجنوبية حول ضرورة استمرار اعمال الصيانة لشبكات الهاتف النقال وشركات الـISP التي تدير خدمات الانترنت في المحافظة".وأضاف انه "تم توجيه الاجهزة الامنية باستثناء فرق الصيانة التابعة لهذه الشركات من حظر التجوال المفروض في المحافظة وتقديم الدعم اللازم لها لأهمية منظومة الاتصالات وديمومتها في هذه الازمة الطارئة".

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