كورونا يربك ألمانيا.. اختفاء 6 ملايين كمامة طبية وضياع 2000 عينة تحاليل

2020/03/24 | 19:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتحقق السلطات الألمانية في اختفاء 6 ملايين كمامة طبية في أحد مطارات كينيا، قبل وصولها للبلاد، في الوقت الذي أعلن فيه مختبر فحص عينات عن ضياع 2000 عينة، في أكثر المناطق التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا.وقالت الصحافة الالمانية، اليوم الثلاثاء، إن هناك مشكلة في تسليم ستة ملايين كمامة طبية إلى ألمانيا ضد الانتشار الإضافي لعدوى فيروس كورونا.واضافت، أن الكمامة مستوى الحماية "FFP2" اختفت بدون أثر في مطار بكينيا، الأمر الذي جعل من وزارة الدفاع تحيل الواقعة للتحقيق.في سياق متصل كشفت شبكة تلفزيون "أر تي أل" الألماني عن إهمال في أحد مختبرات ولاية بادن فورتمبرغ، الأمر الذي تسبب في فقد عينات تحاليل فيروس الكورونا الخاصة بـ2000 شخص.واضافت الشبكة الالمانية، أن المختبر برر هذا الإهمال بالنقص في المواد الكيميائية الضرورية لإجراء الفحص على العينات، وطالب الأشخاص الذين تقدموا لإجراء الفحص في الفترة من 14 وحتى 18 اذار بالتواصل معه لتقديم عينات جديدة.

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