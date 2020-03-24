نقيب الصحفيين يعلن اصابة صحفيين اثنين بفايروس كورونا

2020/03/24 | 19:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، عن إصابة 2 من الصحفيين العراقيين بفيروس كورونا.واضاف ان احدهما من صحفيي النجف كان يعالج خارج العراق من مرض خطير اخر ليصاب لاحقاً بالوباء.[…]

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