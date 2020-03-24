بالأرقام.. الكشف عن خسائر شركات الطيران بسبب كورونا في 2020

2020/03/24 | 19:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توقع اتحاد النقل الجولي الدولي (اياتا) الثلاثاء أن يخسر قطاع الطيران في العالم 252 مليار دولار من عائداته هذا العام، بسبب فيروس كورونا المستجد، أي ما يعادل ضعف توقعاته السابقة في هذا الإطار التي بلغت 113 مليار دولار.وقال مدير عام الاتحاد ألكسندر دو جونياك “إنها أكثر الأزمات عمقا التي مرت على […]

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