العراق يسجّل أعلى معدّل يومي للإصابات بـ “كورونا” والميليشيات تُهدّد الأطباء

2020/03/24 | 19:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أعلى معدّل يومي تشهده البلاد منذ انتشار فيروس #كورونا المستجد في #العراق، قالت #وزارة_الصحة العراقية إنّها سجّلت /50/ حالة إصابة بـ “كورونا” خلال الـ /24/ ساعة الماضية.الوزارة أعلنَت

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