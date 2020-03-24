البنك المركزي يعلن جمع ٤٤ مليار دينار عراقي لدعم الوقائية ضد كورونا

2020/03/24 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي، الثلاثاء، جمع ٤٤ مليار دينار عراقي لدعم الاستعدادات الوقائية ضد فيروس كورونا.وذكر بيان للبنك وتلقته ( المستقلة)….اليوم الثلاثاء البنك في بيان له انه “في إطار الجهود الرامية إلى درء الخطر الداهمالذي يُمكن أن يتسبب به تفشي فيروس كورونا على صحة المواطنين الكرام، ولأجل دعم الاستعدادات الوقائيَّة التي تقومبها وزارة الصحَّة […]

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