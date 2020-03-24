أنشاء خلية الدعم اللوجستي والغذائي للعوائل الفقيرة في كربلاء

2020/03/24 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الثلاثاء، عن انشاء خلية الدعم اللوجستي الغذائي والذي سيكون مقرها في غرفة تجارة كربلاء ، الهدف مساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة في المحافظة لمواجهة ازمة فايروس كورونا .وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الهدف من أنشاء الخلية […]

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