2020/03/24 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةفي الوقت الذى تم الإعلان عن أول حالة وفاة في مقاطعة يونان الصينية بفيروس "هانتا" القاتل، انطلقت العديد من التساؤلات وتبادل المعلومات عبر السوشيال ميديا، وسط حالة من الذعر بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا في العالم ووفاة آلاف من مختلف الجنسيات.وتنوعت التعليقات وتوحدت التساؤلات حول نوع الفيروس وطريقة انتقاله من الحيوان إلى الإنسان أو من الإنسان إلى آخر، ليتصدر هاشتاغ "هانتا_فيروس" قائمة الأكثر تداولا في العراق والعالم بأكثر من 300 ألف تغريدة خلال ساعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رعب جديد.. فيروس "هانتا" القاتل يتصدر "الترند" العالمي ويحصد أول ضحاياه في الصين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رعب جديد.. فيروس "هانتا" القاتل يتصدر "الترند" العالمي ويحصد أول ضحاياه في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).