صور.. هكذا بدت السليمانية بعد التزام الأهالي بمنازلهم

2020/03/24 | 19:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجولت مراسلة شفق نيوز في السليمانية في شوارع المدينة، عقب تشديد اجراءات حظر التجوال لاحتواء تفشي فيروس كورونا.المدينة التي كانت حتى بداية الشهر الجاري تعج بالحياة، اصبحت اليوم كمدينة اشباح خالية من الوجود البشري في اسواقها وشوارعها.وشددت السلطات في الاقليم حظر التجوال ليشمل الافراد ايضا بعد ارتفاع باعداد الاصابات بخاصة في السليمانية، التي عمدت الى اغلاق الطرق، ومنعت تجوال الاهالي حتى في داخل الازقة.وسمحت السلطات فقط للصحفيين والقوات الامنية والفرق الطبية بالتجوال.

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