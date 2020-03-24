بالأنفوغرافيك.. العراق يسجل أكبر حصيلة يومية لضحايا كورونا

2020/03/24 | 19:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 50 إصابة و4 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وهذه أكبر حصيلة يومية لأعداد الإصابات والوفيات منذ ظهور الفيروس لأول مرة في 24 شباط/فبراير الماضي في البلاد.

وبذلك، ارتفع إجمالي الإصابات إلى 316، والوفيات إلى 27، في حين وصل عدد من تماثلوا للشفاء إلى 75 مريضاً.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

ويوضح الأنفوغرافيك الصادر من وزارة الصحة والبيئة أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء في كل محافظة.

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