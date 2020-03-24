مكتب اياد علاوي ينفي ممارسته نشاط تجاري داخل او خارج العراق

2020/03/24 | 19:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المستشار القانوني لمكتب اياد علاوي، انه قبل ايام ظهر علينا شخص يدعى صباح كناني ليس لاياد علاوي اي معرفة به،.واضاف ان الكناني ادلى بمعلومات ملفقة بدون اي ادلة، […]

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