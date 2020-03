بالفيديو | نجوم الكرة يكافحون الكورونا

2020/03/24 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

شارك 28 لاعب كرة قدم في حملة نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنشر توصيات الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأيد 28 لاعبا -بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون والحارس البرازيلي أليسون بيكر- حملة “انقل الرسالة لطرد فيروس كورونا”.

ونشر اللاعبون مقاطع فيديو للتذكير بغسل اليدين بشكل دائم وكيفية العطس والحرص على المسافات والابتعاد عن الأشخاص المرضى أو الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين.

👐 Hands💪 Elbow🙂 Face↔️ Distance🤒 Feel

Let some of football’s biggest names tell you what you need to be doing to help tackle #COVID19.

ℹ️Learn more 👇https://t.co/iDwqhk1Nor@WHO | @GaryLineker | @Alissonbecker@CarliLloyd | @teammessi | @setoo9 pic.twitter.com/cbW2o2hWuC

— FIFA.com (@FIFAcom) March 23, 2020

وانضم الفيفا إلى منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا، بعد أن طالب رئيس المؤسسة جياني إنفانتينو بالعمل الجماعي للخروج من الأزمة.

وقال إنفانتينو “نحتاج إلى عمل جماعي لمكافحة فيروس كورونا..



انضم الفيفا إلى منظمة الصحة العالمية لأن الصحة تأتي أولا”.

وأضاف “أناشد مجتمع كرة القدم العالمي الانضمام لنا في دعم هذه الحملة، بنقل الرسالة إلى نطاق أوسع.



ويشارك مجموعة من أعظم اللاعبين في الرياضة الأجمل بهذه الحملة”.

وتابع إنفانتينو “هذا الفيروس مشكلة عالمية ويجب أن نكون أقوياء ونتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية والحكومات، وبعد ذلك يجب إعادة بناء الروابط الإنسانية والتضامن والتفاهم، وتلعب كرة القدم دورا في ذلك”.

وتبرع الفيفا بعشرة ملايين يورو لدعم جهود مقاومة الفيروس الذي تسبب في توقف مسابقات الدوري الكبرى وتأجيل بطولة أمم أوروبا إلى العام المقبل.

