إنهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان

2020/03/24 | 19:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توصل المراقبون والخبراء بشؤون العائلة الحاكمة في السعودية والنظام السعودي، إلى استنتاج مفاده أن آل سعود في طريقهم ليصبحوا آل سقوط.ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب، أبرزها الفساد والسياسات المعينة المتخذة من قبل السلطات السعودية على مدى عقود ماضية، والتي أدت إلى انهيار النظام السعودي، وكذلك اتباع سياسة الاستبداد والقمع بالإضافة […]

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