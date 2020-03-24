الإمارات: تسجيل 50 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/24 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الثلاثاء عن “رصدها 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم “كوفيد-19″ تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 248 حالة”.وفق ما ذكرت […]

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