الخارجية: تم تسيير رحلة استثنائية اليوم لاعادة ٢٦٣ عراقياً كانوا عالقين في مصر

2020/03/24 | 19:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، ان الخطوط الجوية العراقية بالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق لدى القاهرة قامت بتسيير رحلة استثنائية اليوم الثلاثاء تقل ٢٦٣ عراقياً كانوا عالقين في […]

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