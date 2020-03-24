المالكي يصدر بيانا بشأن الوضع الراهن

2020/03/24 | 19:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل ظروف عصيبة صحية واقتصادية يمر بها شعبنا العراقي الكريم نتيجة تفشي فايروس كورونا المستجد ,والهبوط الحاد في اسعار النفط ,وحالة حظر التجوال المستمرة التي فرضتها المؤسسات الصحية والادارية […]

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