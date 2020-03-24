إيران تطرد أطباء بلا حدود لسبب غريب

2020/03/24 | 19:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قامت السلطات الإيرانية وبضغط من المتشددين بطرد وفد من منظمة “أطباء بلا حدود” غير الحكومية التي أقامت مستشفى ميدانيا لمعالجة مرضى كورونا.وقال مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، في تغريدة عبر “تويتر”: “مع شكرنا لـ(أطباء بلا حدود)، إلا أننا وبعد تنفيذ خطة التعبئة الوطنية لمواجهة كورونا و الاستفادة من الإمكانيات الطبية […]

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