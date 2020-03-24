مقررات خلية الأزمة: ندعو المواطنين إلى التعاون مع المؤسسات الطبية

2020/03/24 | 19:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقررات خلية الأزمة: لاحظنا التزام بعض المناطق بقرار حظر التجوال مقررات خلية الأزمة: سنقدم بالشكر للمرجعيات الدينية والقيادات المجتمعية والنقابات وشيوخ العشائر في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا مقررات خلية […]

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