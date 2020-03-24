إغلاق شامل في الهند لـ21 يوما بسبب كورونا

2020/03/24 | 19:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستفرض إغلاقا تاما اعتبارا من منتصف الليل، ولمدة 21 يوما، لمنع انتشار فيروس “كورونا”.وأضاف مودي في كلمة بثها التلفزيون: “سيكون هناك حظر تام على الخروج من منازلكم”، بحسب وكالة “رويترز”.وسجلت الهند حتى الآن 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و9 […]

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